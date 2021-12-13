***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 11:06
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli ulusal not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiş, ve uzun vadeli ulusal notunu "BB-" seviyesinde teyit etmiştir. Bu kararı takiben 10 Aralık 2021 tarihinde Banka'nın uzun vadeli TL ve YP görünümünü de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Saygılarımızla,
Güncel Notlar
Uzun Vadeli YP
B+ / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
Uzun Vadeli TL
BB- / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
Finansal Kapasite Notu
b+
Destek
4
Uzun vadeli ulusal notu
AA(tur)
Uzun vadeli ulusal notu görünümü
Negatif
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B+
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
Sermaye Benzeri Tahviller
B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982852
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0154
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8199
En Düşük
14,7845
18:0516,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0293
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7482
En Düşük
16,7032
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7926
|14,7943
|% -0,07
|
|Euro
|16,7107
|16,7502
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|0,05
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,01
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,77
|