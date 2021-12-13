***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli ulusal not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiş, ve uzun vadeli ulusal notunu "BB-" seviyesinde teyit etmiştir. Bu kararı takiben 10 Aralık 2021 tarihinde Banka'nın uzun vadeli TL ve YP görünümünü de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Saygılarımızla,Güncel NotlarUzun Vadeli YPB+ / Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLBB- / Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+DestekUzun vadeli ulusal notuAA(tur)Uzun vadeli ulusal notu görünümüNegatifUzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB+Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri Tahvillerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982852BIST