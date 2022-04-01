***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Banka'nın 31.03.2022 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirasi derecelendirme notlarını sırasıyla "B" ve "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise ülke görünümü sebebi ile Negatif olarak kalmaya devam etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu b+ olarak teyit edip, Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Güncel NotlarÖncekiUzun Vadeli YPB / Negatif GörünümB / Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB+ / Negatif GörünümB+ / Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+b+/ Negatif Not Derecelendirme RiskiDestekUzun vadeli ulusal notuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerKısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerB-B-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014854BIST