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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.04.2022 09:20
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Banka'nın 31.03.2022 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirasi derecelendirme notlarını sırasıyla "B" ve "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise ülke görünümü sebebi ile Negatif olarak kalmaya devam etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu b+ olarak teyit edip,  Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
 
    
 
     
    Güncel Notlar
    Önceki

    Uzun Vadeli YP
    B / Negatif Görünüm
    B / Negatif Görünüm

    Kısa Vadeli YP
    B
    B

    Uzun Vadeli TL
    B+ / Negatif Görünüm
    B+ / Negatif Görünüm

    Kısa Vadeli TL
    B
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b+
    b+/ Negatif Not Derecelendirme Riski

    Destek
    4
    4

    Uzun vadeli ulusal notu
    AA(tur)
    AA(tur)

    Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller
    B
    B

    Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller
    B
    B

    Sermaye Benzeri Tahviller
    B-
    B-






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014854


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Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,82 24,84 0,03  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,02  
B. Petrol 103 103 -1,24  
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