***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.04.2022 09:20
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Banka'nın 31.03.2022 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirasi derecelendirme notlarını sırasıyla "B" ve "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise ülke görünümü sebebi ile Negatif olarak kalmaya devam etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu b+ olarak teyit edip, Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Güncel Notlar
Önceki
Uzun Vadeli YP
B / Negatif Görünüm
B / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
B
Uzun Vadeli TL
B+ / Negatif Görünüm
B+ / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+/ Negatif Not Derecelendirme Riski
Destek
4
4
Uzun vadeli ulusal notu
AA(tur)
AA(tur)
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
B
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
B
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B-
B-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014854
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0075
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6890
En Düşük
14,6377
18:0516,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0278
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05914,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 914,09
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6727
|14,6791
|% 0,05
|
|Euro
|16,1816
|16,2778
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,2002
|19,2965
|% -0,11
|
|Frank
|15,8166
|15,9118
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8981
|3,9177
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-0,90
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,24
|
Seans Raporu
18:05
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