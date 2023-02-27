***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24 Şubat 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-"de ve "B"de, görünümü de Negatif olarak sabit bıraktı. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b"de sabit bırakılmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Saygılarımızla,Güncel NotlarÖncekiUzun Vadeli YPB- / Negatif GörünümB- / Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB / Negatif GörünümB / Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite NotuAna Hissedar Destek Notub-b-Uzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB-B-Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerCCC+CCC+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116975BIST