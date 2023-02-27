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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.02.2023 08:09
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24 Şubat 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-"de ve "B"de, görünümü de Negatif olarak sabit bıraktı. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b"de sabit bırakılmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Saygılarımızla,
     
    Güncel  Notlar
    Önceki

    Uzun  Vadeli YP
    B-  / Negatif Görünüm
    B-  / Negatif Görünüm

    Kısa  Vadeli YP
    B
    B

    Uzun  Vadeli TL
    B  / Negatif Görünüm
    B  / Negatif Görünüm

    Kısa  Vadeli TL
    B
    B

    Finansal  Kapasite Notu
    b
    b

    Ana  Hissedar Destek Notu
    b-
    b-

    Uzun  Vadeli Ulusal Notu
    AA(tur)
    AA(tur)

    Uzun  Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
    B-
    B-

    Kısa  Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
    B
    B

    Sermaye  Benzeri Tahviller
    CCC+
    CCC+

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116975


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GARFA 24,08 2.243.003 % 9,95  
EMKEL 5,92 10.099.114 % 9,83  
OYAKC 48,12 346.767.203 % 9,51  
AKSA 93,20 142.107.420 % 8,94  
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Tam 7.483 7.552 -72,00  
Yarım 3.656 3.695 -36,00  
Çeyrek 1.828 1.848 -17,00  
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Gümüş Gr. 12,54 12,56 -0,05  
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