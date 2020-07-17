***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.07.2020 14:29
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/12/2019
Açıklama
Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş arasındaki sözleşme 14 Temmuz 2020 tarihinde yenilenmiş olup, söz konusu sözleşme 1 yıl süresi içinde geçerliliğini koruyacaktır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860237
BIST
15:06118.826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 18,51
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:066,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:067,8446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:06398,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,08
|Açılış
|: 398,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,60
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.162
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.925.644
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.604.561
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.372.652
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,21
|8.214.812
|% -4,33
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|SASA
|14,22
|1.188.038.875
|% 8,38
|
|GARAN
|7,95
|727.454.586
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,29
|691.068.795
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,75
|475.307.323
|% 5,09
|
|ASELS
|32,58
|419.925.549
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,29
|691.068.795
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,75
|475.307.323
|% 5,09
|
|TSKB
|1,26
|125.554.049
|% -0,79
|
|GARAN
|7,95
|727.454.586
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,82
|160.173.232
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5805
|8,6236
|% -0,04
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,25
|
|Altın Gr.
|398
|399
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|10,50
|
|Tam
|2.667
|2.678
|10,80
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,00
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
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-
15:17MRGYO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 744, 403 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -495, 01 kaybederek (% -0.37 ) 134, 313
-
15:14XU100
Endeks 118, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 11, 345.00 milyon TL de
-
15:13BRMEN
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 676, 363 adet işlem
-
15:11TSPOR
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 120, 078 adet işlem