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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

17.07.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/12/2019
Açıklama

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş  arasındaki sözleşme 14 Temmuz 2020 tarihinde yenilenmiş olup, söz konusu sözleşme 1 yıl süresi içinde geçerliliğini koruyacaktır. 
Saygılarımızla,

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860237


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LUKSK 22,44 2.604.561 % 10,00  
MERIT 30,80 228.228 % 10,00  
BURVA 36,54 13.372.652 % 9,99  
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Frank 7,2574 7,3011 % 0,50  
Riyal 1,8238 1,8329 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 9,25  
Altın Gr. 398 399 2,19  
Cumhuriyet 2.589 2.610 10,50  
Tam 2.667 2.678 10,80  
Yarım 1.294 1.310 5,30  
Çeyrek 649 656 2,60  
Gümüş.Ons 19,16 19,21 0,02  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,00  
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