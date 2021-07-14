***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.07.2021 08:54
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/12/2020
Açıklama
Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasındaki sözleşme 14.07.2021 tarihinde yenilenmiş olup, söz konusu sözleşme 1 yıl süresi içinde geçerliliğini koruyacaktır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951006
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5596
18:0510,1704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1495
18:05504,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 504,66
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
503,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|FADE
|15,43
|166.024.798
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,96
|228.810.091
|% 0,00
|
|BASGZ
|14,14
|213.777.532
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|FADE
|15,43
|166.024.798
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|BOBET
|5,15
|119.224.485
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,99
|21.701.651
|% 0,00
|
|BASGZ
|14,14
|213.777.532
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,57
|35.963.953
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5660
|8,5688
|% -0,18
|
|Euro
|10,1619
|10,1704
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8256
|11,8850
|% -0,35
|
|Frank
|9,3503
|9,4066
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2772
|2,2887
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|5,01
|
|Altın Gr.
|505
|505
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-0,53
|