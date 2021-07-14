***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.07.2021 17:35
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/12/2020
Açıklama
Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasındaki sözleşme 14.07.2021 tarihinde yenilenmiş olup, söz konusu sözleşme 1 yıl süresi içinde geçerliliğini koruyacaktır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951211
BIST
11:251.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.367
11:258,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0604
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4960
11:2510,0902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0464
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0629
11:25498,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,10
|Açılış
|: 498,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler11:25
|KARYE
|8,80
|77.969.377
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.472.967
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|28.192.187
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|68.765.815
|% 9,97
|
|SELVA
|7,44
|15.292.814
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|676,10
|15.625.802
|% -3,89
|
|KRTEK
|8,08
|16.693.241
|% -3,46
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|BANVT
|60,10
|230.320
|% -3,06
|
|SASA
|31,96
|541.060.562
|% 2,57
|
|GARAN
|8,45
|216.073.019
|% 0,24
|
|THYAO
|13,16
|181.346.845
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,22
|110.262.154
|% -0,69
|
|ARCLK
|33,30
|100.586.978
|% 1,83
|
|GARAN
|8,45
|216.073.019
|% 0,24
|
|SKBNK
|1,06
|25.419.826
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,30
|51.026.903
|% -0,86
|
|EDIP
|4,19
|68.765.815
|% 9,97
|
|SASA
|31,96
|541.060.562
|% 2,57
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4984
|8,5040
|% -0,71
|
|Euro
|10,0605
|10,0902
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,7532
|11,8122
|% -0,51
|
|Frank
|9,2232
|9,2788
|% -0,81
|
|Riyal
|2,2640
|2,2754
|% -0,60
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,29
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-0,08
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 15 kaybederek (% -0.01 ) 1, 479
-
11:37XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 2, 638.00 milyon TL de
-
11:35ALCAR
Yüzde 5.20 oranında artışla 281.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 168 adet işlem
-
11:33SNGYO
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 555 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 1, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 2, 539.00 milyon TL de