***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/07/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/07/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi10/12/2021AçıklamaBankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2021 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2021 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,77'den 9,79'a (10 üzerinden) yükseltilirken, görünümü de Durağan'dan Pozitif'e yükseltildi.2021 yılında ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık' ana bölümündeki not artışı Banka'nın genel uyum notunu da yükseltmiştir. 08 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası ile 2025 yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu'nun %25'inin kadın üyelerden oluşması hedefinin bulunmasının Yönetim Kurulu yapısı üzerinde yaratacağı olumlu katkı göz önünde bulundurulduğunda Banka'nın Yönetim Kurulu ana bölümünün görünümü "Pozitif" olarak belirlenmiştir.Banka, geçen izleme döneminde Pay Sahipleri, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana bölümlerinde daha önce ulaştığı yüksek uyum seviyesini korumayı başarmıştır. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir.Ana BölümlerAğırlık11.12.202010.12.2021Pay Sahipleri%259,679,67Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık%259,769,85Menfaat Sahipleri%159,869,86Yönetim Kurulu%359,819,81Genel Uyum Notu9,779,79Banka, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun "7" eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında kalmaya devam edecektir.JCR Euasia Rating tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna Banka'nın Yatırımcı İlişkileri web sitesinden (www.garantibbvayatirimciiliskileri.com) ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982563BIST