***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/07/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/07/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi10/12/2021AçıklamaBİST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.14 maddesi uyarınca Bankamız'ın taraf olduğu 14.07.2021 tarihli Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluk derecelendirme sözleşmesinin, sözleşmenin sona erdiği tarih olan 14.07.2022 tarihinde başlamak üzere 3 aylık süre içerisinde yenileneceğini ve buna bağlı notun da ilan edileceğini bildiririz.Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045271BIST