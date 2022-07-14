***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.07.2022 10:07
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/12/2021
Açıklama
BİST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.14 maddesi uyarınca Bankamız'ın taraf olduğu 14.07.2021 tarihli Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluk derecelendirme sözleşmesinin, sözleşmenin sona erdiği tarih olan 14.07.2022 tarihinde başlamak üzere 3 aylık süre içerisinde yenileneceğini ve buna bağlı notun da ilan edileceğini bildiririz.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045271
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0334
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0575
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05960,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,88
|Açılış
|: 960,54
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4549
|17,4573
|% 0,19
|
|Euro
|17,4759
|17,5082
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5764
|20,6796
|% -0,26
|
|Frank
|17,6961
|17,8027
|% -0,04
|
|Riyal
|4,6393
|4,6625
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-29,87
|
|Altın Gr.
|960
|961
|-10,64
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.553
|6.699
|-34,00
|
|Yarım
|3.193
|3.263
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.631
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,33
|-0,43
|
|B. Petrol
|97,74
|97,74
|-1,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
-
17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında