***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.08.2022 18:18
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/12/2021
Açıklama
Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasındaki sözleşme 14.07.2022 itibariyle yenilenmiş olup, söz konusu sözleşme 1 yıl süresi içinde geçerliliğini koruyacaktır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058938
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,2322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.007,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.007,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.006,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1754
|18,1850
|% -0,05
|
|Euro
|18,2169
|18,2319
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,1135
|21,2194
|% -0,51
|
|Frank
|18,5850
|18,6969
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8253
|4,8495
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-13,64
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,87
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.763
|6.831
|-39,00
|
|Yarım
|3.295
|3.340
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,43
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-5,45
|