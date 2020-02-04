***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Osman Tüzün Şubat ayı sonu itibari ile görevinden ayrılacağını Bankamıza iletmiş bulunmaktadır. Sn. Tüzün'ün ayrılmasından sonra bu görevi halen Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız olan Sn. Didem Dinçer Başer üstlenecektir. Sn. Başer'in görev değişikliği nedeni ile boşalacak olan Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Işıl Akdemir Evlioğlu atanacaktır.Bankamız Üst Yönetimi'nde yapılacak bu görev değişiklikleri mevzuattan kaynaklı onay süreçleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817027BIST