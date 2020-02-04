***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 18:12
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Osman Tüzün Şubat ayı sonu itibari ile görevinden ayrılacağını Bankamıza iletmiş bulunmaktadır. Sn. Tüzün'ün ayrılmasından sonra bu görevi halen Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız olan Sn. Didem Dinçer Başer üstlenecektir. Sn. Başer'in görev değişikliği nedeni ile boşalacak olan Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Işıl Akdemir Evlioğlu atanacaktır.
Bankamız Üst Yönetimi'nde yapılacak bu görev değişiklikleri mevzuattan kaynaklı onay süreçleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817027
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
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|Açılış
|: 120.476
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|Önceki Kapanış
|: 119.243
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120.159
18:055,9765
En Yüksek
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|: 5,9810
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:056,6005
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 303,44
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304,00
En Düşük
297,35
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7650
|7,8040
|% 0,18
|
|Frank
|6,1371
|6,1740
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5873
|1,5953
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-24,46
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,67
|54,67
|0,46
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