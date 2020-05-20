***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 09:58
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız EBRD ve IFC'nin de katılımı ile 367 gün vadeli, toplam 698.860.000 ABD Doları karşılığında, sendikasyon kredisi anlaşması da dahil üç ayrı sözleşme çerçevesinde yurtdışı kaynak temin etmiştir. Anılan kredilerin toplam maliyeti Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,00 olarak gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845856
BIST
10:53102.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 791,17
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:536,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:537,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:53382,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,50
|Açılış
|: 382,42
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.649.559
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.806.941
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|60.542.940
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,97
|318.251.553
|% 1,49
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|173.410.565
|% -2,63
|
|BIMAS
|63,05
|161.215.500
|% 1,53
|
|RTALB
|36,72
|144.019.173
|% 5,21
|
|ODAS
|1,90
|78.950.982
|% 2,70
|
|ISYAT
|2,70
|101.798.127
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|ISGYO
|1,67
|54.430.824
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,34
|42.945.102
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2820
|8,3235
|% 0,12
|
|Frank
|6,9853
|7,0274
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.509
|11,90
|
|Tam
|2.534
|2.574
|12,20
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,59
|34,59
|-0,06
|