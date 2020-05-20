***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız EBRD ve IFC'nin de katılımı ile 367 gün vadeli, toplam 698.860.000 ABD Doları karşılığında, sendikasyon kredisi anlaşması da dahil üç ayrı sözleşme çerçevesinde yurtdışı kaynak temin etmiştir. Anılan kredilerin toplam maliyeti Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,00 olarak gerçekleşmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845856BIST