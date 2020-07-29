BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0382
|9,0835
|% 1,14
|Frank
|7,6102
|7,6560
|% 1,19
|Riyal
|1,8572
|1,8666
|% 0,82
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,72
|Altın Gr.
|440
|440
|3,50
|Cumhuriyet
|2.886
|2.928
|32,10
|Tam
|2.973
|3.018
|39,70
|Yarım
|1.443
|1.468
|15,00
|Çeyrek
|724
|736
|8,80
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,22
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,66
Seans Raporu
- 17:59AKMGY Yüzde -10.00 oranında düşüşle 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 465 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
- 17:57 VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında