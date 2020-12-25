***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, Türkiye genelinde ticari ve proje finansmanı kredilerinin finansmanı amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Risk Paylaşımı Çerçeve Sözleşmesi imzalamıştır. EBRD ile yapılan bu sözleşme kapsamında Bankamızın kullandıracağı ticari ve proje finansmanı kredilerine EBRD tarafından TL, USD veya EUR cinsinden %50 oranına kadar katılım sağlanabilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894851BIST