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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2021 18:20



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İlgi: 18.08.2015 tarihli, 24.05.2019 tarihli ve muhtelif tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgi'de kayıtlı açıklamalarımız ile T.C. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü) 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, verilen iptal kararına karşı İstanbul Valiliği'nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş olduğu, Danıştay'ın, temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi'nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. 
Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.
 Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898481


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