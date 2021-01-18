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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2021 18:10



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Bankamız yetkili kurulları Üst Yönetimde ve bazı iştiraklerimizin genel müdürlük pozisyonlarında değişiklikler yapılması hususunu karara bağlamıştır. Bu bağlamda yapılacak atamalar yasal süreçler tamamlandıktan ve gerekli onaylar alındıktan sonra tamamlanacaktır.
Buna göre Bankamız Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Güldü, Bankamız iştiraki Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanacaktır. Boşalan Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Kobi Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran atanacaktır. Cemal Onaran'dan boşalan Kobi Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Bankamız Yetenek ve Kültür Müdürlüğü Direktörü Sibel Kaya atanacaktır.
Halen Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini yürüten Ünal Gökmen görevinden ayrılacaktır.
Bankamız yurtdışı iştiraklerinden Romanya'da kurulu Garanti Bank S.A. Genel Müdürü Ufuk Tandoğan görevinden ayrılacak olup, yerine Bankamız Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi Koordinatörü Mustafa Tiftikçioğlu atanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903091


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