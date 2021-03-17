***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızİlgi'de kayıtlı açıklamamız ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan denetim sonucunda İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edildiği duyurulmuştu.Bankamız aleyhine verilen söz konusu idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açılmıştır.Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında ayrıca duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918851BIST