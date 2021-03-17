***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan denetim sonucunda İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edildiği duyurulmuştu.
Bankamız aleyhine verilen söz konusu idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açılmıştır.
Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918851
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1127
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1252
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,1013
En Düşük
8,9020
18:05422,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 5,89
|Açılış
|: 422,80
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5919
|7,5979
|% 1,51
|
|Euro
|9,0393
|9,0489
|% 1,40
|
|Sterlin
|10,5243
|10,5771
|% 1,47
|
|Frank
|8,1659
|8,2151
|% 1,26
|
|Riyal
|2,0231
|2,0333
|% 1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-3,97
|
|Altın Gr.
|422
|422
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,62
|