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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.05.2021 09:18



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bankamız 25 Mayıs 2021 tarihinde 367 gün vadeli 279.000.000 ABD Doları ve 294.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 18  ülkeden 34 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.50, Euro dilim için Euribor + %2.25 olarak gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938075


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