***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 09:18
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 25 Mayıs 2021 tarihinde 367 gün vadeli 279.000.000 ABD Doları ve 294.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 18 ülkeden 34 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.50, Euro dilim için Euribor + %2.25 olarak gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938075
BIST
11:001.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:008,4361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:0010,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0046
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3089
11:00515,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,28
|Açılış
|: 515,43
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|KAPLM
|21,94
|2.877.012
|% 8,08
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|CANTE
|8,91
|121.382.116
|% 7,09
|
|KUTPO
|44,56
|94.777.842
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|16.978.157
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|ETILR
|6,00
|278.910
|% -5,06
|
|MERIT
|231,00
|256.410
|% -4,55
|
|THYAO
|13,31
|393.618.579
|% 1,99
|
|GARAN
|8,12
|304.303.509
|% -0,12
|
|TRILC
|49,92
|205.303.576
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,16
|182.899.990
|% -0,46
|
|KOZAL
|123,80
|159.272.079
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,16
|182.899.990
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|121.128.516
|% -0,53
|
|GARAN
|8,12
|304.303.509
|% -0,12
|
|THYAO
|13,31
|393.618.579
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,01
|79.542.428
|% 0,67
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4345
|8,4361
|% -0,23
|
|Euro
|10,3145
|10,3203
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8708
|11,9303
|% -0,28
|
|Frank
|9,3569
|9,4133
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2417
|2,2529
|% -0,27
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|3,02
|
|Altın Gr.
|516
|516
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,42
|