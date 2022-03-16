***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 18:44
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından, Bankamız iştiraki Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile birlikte %50 - %50 oranında hissedar olacak şekilde, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetleri ve elektronik para ihtiyacı konularında faaliyet gösrermesi amacıyla toplam 10.000.000 TL ( on milyon Türk Lirası) sermaye ile kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş, anonim şirket nevinde bir şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010933
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0271
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0526
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
18:05902,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,86
|Açılış
|: 902,21
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6534
|14,6722
|% -0,18
|
|Euro
|16,1126
|16,1395
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,1458
|19,2419
|% 0,20
|
|Frank
|15,4907
|15,5840
|% -0,35
|
|Riyal
|3,8926
|3,9121
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-6,68
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,13
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,42
|