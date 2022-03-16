***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından, Bankamız iştiraki Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile birlikte %50 - %50 oranında hissedar olacak şekilde, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetleri ve elektronik para ihtiyacı konularında faaliyet gösrermesi amacıyla toplam 10.000.000 TL ( on milyon Türk Lirası) sermaye ile kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş, anonim şirket nevinde bir şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010933BIST