***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 07:31
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihli BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz.
31 Mart 2022 tarihli BDDK Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023365
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7674
En Düşük
14,7180
17:5915,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0113
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8732
17:59909,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,16
|Açılış
|: 909,51
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7607
|14,7628
|% 0,14
|
|Euro
|15,9125
|15,9329
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8432
|18,9377
|% -0,14
|
|Frank
|15,3394
|15,4318
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9240
|3,9437
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-15,07
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|-0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,62
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS