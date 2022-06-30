***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 25.04.2022 tarihi itibarı ile 217.306.778,21 -TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları 50.100.001,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,26.04.2022 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 216.175.077,64 -TL. olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları 50.300.000,00-TL.'ye Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040506BIST