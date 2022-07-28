***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 18:14
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Haziran 2022 tarihli BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz.
30 Haziran 2022 tarihli BDDK Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048724
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0184
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.007,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.007,89
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8910
|17,8928
|% 0,08
|
|Euro
|18,1890
|18,2448
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,6194
|21,7278
|% -0,24
|
|Frank
|18,6164
|18,7286
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7512
|4,7750
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|19,19
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,65
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.717
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.273
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,43
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem