***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 19:06
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ilgi 19.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapasamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir.
ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar
XS2538809372 28.09.2022 03.04.2023 GBP 8.200.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065787
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0517,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2947
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,0018
En Düşük
17,6326
18:05988,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,16
|Açılış
|: 988,08
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
988,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5086
|18,5166
|% 0,37
|
|Euro
|17,9646
|17,9846
|% 1,67
|
|Sterlin
|19,9893
|20,0895
|% 1,31
|
|Frank
|18,8997
|19,0135
|% 2,10
|
|Riyal
|4,9006
|4,9252
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|29,65
|
|Altın Gr.
|985
|985
|19,26
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.661
|6.763
|87,00
|
|Yarım
|3.241
|3.306
|43,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|1,97
|