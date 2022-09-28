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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2022 19:06
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ilgi 19.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapasamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. 
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir.
ISIN                                İhraç Tarihi                    Vade                            Döviz Cinsi            Nominal Tutar
XS2538809372                28.09.2022                   03.04.2023                    GBP                        8.200.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065787


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Altın Gr. 985 985 19,26  
Cumhuriyet 6.632 6.732 60,00  
Tam 6.661 6.763 87,00  
Yarım 3.241 3.306 43,00  
Çeyrek 1.625 1.653 21,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,38  
Gümüş Gr. 11,12 11,13 0,22  
B. Petrol 86,84 86,84 1,97  
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