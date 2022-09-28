***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarilgi 19.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapasamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir.ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal TutarXS2538809372 28.09.2022 03.04.2023 GBP 8.200.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065787BIST