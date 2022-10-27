***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 18:13
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Eylül 2022 tarihli BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz.
30 Eylül 2022 tarihli BDDK Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074740
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,5921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0158
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,5746
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1958
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5476
18:05993,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,97
|Açılış
|: 993,45
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5885
|% -0,10
|
|Euro
|18,5715
|18,5894
|% -0,96
|
|Sterlin
|21,4989
|21,6067
|% -0,30
|
|Frank
|18,7198
|18,8326
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,50
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.649
|6.724
|-44,00
|
|Yarım
|3.240
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,53
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL