***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 11 ve 12 Ekim 2022 tarihleri itibarı ile 516.167.413,02 -TL olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 142.850.000,00 -TL.'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.'ye,13 Ekim 2022 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 174.362.100,49 -TL. olan ticari kredi, taksitli kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesapları, kredili mevduat ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 21.151.000,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086725BIST