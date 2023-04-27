***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından, Finansal Teknolojiler (Fintech) konusunda Bankamıza ve iştiraklerine danışmanlık, değerleme ve bu şirketlere yatırım konularında faaliyet göstermek amacı ile toplam 100.000.-TL(100 bin Türk Lirası) sermaye ile anonim şirket nev'inde Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142146BIST