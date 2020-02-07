***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.02.2020 13:00
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018L2
Satışa Başlanma Tarihi 06.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.04.2020
Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020
Ek Açıklamalar
68 gün vadeli 80.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (07.02.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817584
BIST
15:09122.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -133,06
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:095,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:096,5623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:09301,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 301,76
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.438.347
|% 19,97
|
|ARENA
|12,86
|34.629.252
|% 16,80
|
|BUCIM
|7,80
|32.475.733
|% 15,90
|
|AYCES
|11,59
|5.993.084
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|71.463.993
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,66
|620.262.637
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,95
|328.391.132
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,16
|234.786.894
|% 0,32
|
|SODA
|6,51
|232.553.028
|% 2,04
|
|VESTL
|16,38
|232.135.825
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,24
|200.292.483
|% 5,08
|
|KRDMD
|2,95
|328.391.132
|% 0,34
|
|ODAS
|2,28
|204.021.273
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,16
|234.786.894
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,71
|125.079.356
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7224
|7,7611
|% 0,07
|
|Frank
|6,1075
|6,1443
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,23
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.999
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|5,62
|
|Yarım
|962
|987
|2,73
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|-0,23
|
Seans Raporu
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15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -315, 97 kaybederek (% -0.27 ) 115, 494
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15:16
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15:16
GUBRF, IZFAS, KERVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:16
NATEN, IHGZT, ROYAL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:15RAYSG
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