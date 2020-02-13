***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.02.2020 13:03
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018Q1
Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 351.822.191
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.04.2020
Kayıt Tarihi 15.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.04.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 351.822.191 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (13.02.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818773
BIST
16:20120.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 690,27
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.808
En Düşük
119.472
16:206,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:206,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:20306,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,90
|Açılış
|: 306,56
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.884.150
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,63
|696.058.350
|% 17,22
|
|ARDYZ
|15,37
|174.705.129
|% 16,70
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|52.735.531
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.547.490
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,12
|1.985.108.408
|% 2,02
|
|ASELS
|28,44
|1.259.307.172
|% 1,57
|
|TSPOR
|4,63
|696.058.350
|% 17,22
|
|TUPRS
|112,60
|563.887.463
|% -2,09
|
|SASA
|10,49
|519.095.509
|% 9,84
|
|ISGYO
|2,02
|330.270.710
|% 5,76
|
|TSPOR
|4,63
|696.058.350
|% 17,22
|
|THYAO
|15,12
|1.985.108.408
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,39
|316.359.472
|% 3,02
|
|ISFIN
|4,34
|499.484.655
|% 3,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8782
|7,9177
|% 0,86
|
|Frank
|6,1686
|6,2057
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6109
|1,6190
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|5,58
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,89
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,72
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,36
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,38
|
Seans Raporu
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16:32PKART
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Yüzde 5.52 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 355, 313 adet işlem