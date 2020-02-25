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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2020 13:03
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***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0GRAN017L4 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017L4
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 261.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.02.2020
Kayıt Tarihi 24.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 24 Aralık 2019 tarihinde talep toplama ile 25 Aralık 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli, TR0GRAN017L4 ISIN kodlu, 261.000.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (25.02.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821422


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 17,66 229.491.455 % 19,98  
HATEK 10,12 42.393.026 % 19,91  
BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.189.890 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.310.374 % 14,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9422 7,9821 % 0,79  
Frank 6,2480 6,2857 % 0,41  
Riyal 1,6307 1,6389 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 -9,32  
Altın Gr. 325 325 -0,73  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,31 18,36 -0,31  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,04  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,32  
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