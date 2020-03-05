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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.03.2020 13:05
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0GRAN017R1 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017R1
Satışa Başlanma Tarihi 30.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 118.135.340
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.03.2020
Kayıt Tarihi 04.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
65 gün vadeli, TR0GRAN017R1 ISIN kodlu, 118.135.340 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (05.03.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824519


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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BRKSN 3,08 5.960.703 % 14,93  
AGHOL 18,17 61.454.575 % 10,05  
EMNIS 2,46 54.428 % 9,82  
HALKS 3,60 114.115 % 9,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8464 7,8857 % 0,64  
Frank 6,3650 6,4033 % 0,60  
Riyal 1,6173 1,6254 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 14,05  
Altın Gr. 322 322 1,97  
Cumhuriyet 2.134 2.167 4,00  
Tam 2.125 2.178 3,88  
Yarım 1.027 1.054 1,88  
Çeyrek 515 527 0,94  
Gümüş.Ons 17,31 17,33 0,07  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,00  
B. Petrol 51,16 51,16 0,03  
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