***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.03.2020 13:00
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019E5
Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.028.891
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.05.2020
Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020
Ek Açıklamalar
56 gün vadeli 30.028.891 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (13.03.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828394
BIST
16:1497.767
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 4.127,35
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:146,2919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0254
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:146,9914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0815
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:14321,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,01
|Açılış
|: 321,37
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.280.085
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|46.985.667
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.041.030
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|91.008.879
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,33
|6.286.226
|% -10,87
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,10
|1.038.544.950
|% 7,14
|
|THYAO
|9,25
|906.292.310
|% 9,08
|
|GARAN
|9,29
|513.495.860
|% 6,29
|
|EREGL
|8,36
|326.542.029
|% 2,58
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|277.753.201
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,94
|155.806.870
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,26
|290.725.323
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|152.166.068
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8173
|7,8565
|% -1,18
|
|Frank
|6,5576
|6,5971
|% -1,58
|
|Riyal
|1,6707
|1,6791
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,97
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|15,23
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|7,36
|
|Çeyrek
|516
|528
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,26
|