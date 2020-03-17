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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.03.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN32011
Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,0079 10.078.999,88 Evet
2 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 0,9698 9.697.999,91 Evet
3 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 0,9639 9.638.999,87 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 1.000.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
696 gün vadeli 1.000.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon ve anaparası 17.03.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830162


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.438.447 % 10,00  
SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.991.305 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.470.193 % 9,57  
MTRYO 4,60 184.984 % 9,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6862 7,7248 % -2,34  
Frank 6,6309 6,6708 % -1,99  
Riyal 1,6984 1,7069 % -0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.528 1.529 -0,28  
Altın Gr. 314 315 1,07  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,59 12,65 0,00  
Gümüş Gr. 2,59 2,60 -0,01  
B. Petrol 28,77 28,77 0,07  
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