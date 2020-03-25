***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0GRAN018A5 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.03.2020Vade (Gün Sayısı) 62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN018A5Satışa Başlanma Tarihi 22.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.996.217Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.03.2020Kayıt Tarihi 24.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar62 gün vadeli, TR0GRAN018A5 ISIN kodlu, 57.996.217 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (25.03.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831979BIST