***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2020 13:21
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019P1
Satışa Başlanma Tarihi 03.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Ek Açıklamalar
60 gün vadeli 22.500.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (06.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835013
BIST
15:3091.353
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.800,00
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:306,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0360
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:307,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0188
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:30357,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 6,93
|Açılış
|: 357,50
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,08
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,97
|2.511.242
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.769.627
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.658.182
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.827.729
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.491
|% 9,99
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.966.988
|% -7,82
|
|RALYH
|7,52
|1.207.763
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|438.724.277
|% 1,99
|
|SASA
|9,13
|383.363.528
|% 8,43
|
|PETKM
|3,45
|369.329.919
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|325.316.087
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,38
|268.458.825
|% 9,25
|
|IHLGM
|1,06
|128.903.732
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|369.329.919
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|178.258.211
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.658.182
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|39.663.112
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3046
|8,3463
|% 0,81
|
|Frank
|6,9000
|6,9416
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|22,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1615, 21 artarak (% 1.91 ) 86, 362
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, BEYAZ, KERVN, IZTAR, TACTR, METAL
-
15:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO
-
15:42
AFYON, PINSU, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
YBTAS, INFO, EGCYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında