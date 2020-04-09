***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.04.2020 13:15
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019Q9
Satışa Başlanma Tarihi 08.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.06.2020
Kayıt Tarihi 03.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.06.2020
Ek Açıklamalar
56 gün vadeli 25.700.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (09.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836847
BIST
17:3495.556
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 2.330,47
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.590
En Düşük
93.629
17:346,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,1154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:347,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0816
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:34359,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,18
|Açılış
|: 359,32
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.909.255
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.252.417
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.159.639
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.843.639
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.981.707
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|89.190.546
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.634.122
|% -4,91
|
|IZMDC
|9,30
|927.013
|% -3,53
|
|GARAN
|8,40
|1.608.279.769
|% 6,73
|
|THYAO
|9,74
|899.155.494
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,65
|894.149.406
|% 5,16
|
|ASELS
|25,16
|820.973.417
|% 0,64
|
|PGSUS
|45,12
|620.038.952
|% 5,67
|
|GSRAY
|2,65
|894.149.406
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,99
|558.766.154
|% 5,29
|
|GARAN
|8,40
|1.608.279.769
|% 6,73
|
|ECILC
|4,51
|583.153.210
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,04
|488.307.756
|% 9,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2765
|8,3180
|% -0,96
|
|Frank
|6,8605
|6,9018
|% -1,06
|
|Riyal
|1,7668
|1,7757
|% -1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,66
|
Seans Raporu
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