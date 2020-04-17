***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN42010
Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 0,9688 7.265.999,97 Evet
2 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 0,9279 6.959.249,94 Evet
3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 0,8698 6.523.499,97 Evet
4 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 0,7966
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 750.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
122 gün vadeli 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların dördüncü kupon oranı % 0,7966 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839072
BIST