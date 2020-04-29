***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2020 13:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0GRAN01954 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01954
Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.470.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.04.2020
Kayıt Tarihi 28.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
64 gün vadeli, TR0GRAN01954 ISIN kodlu, 17.470.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (29.04.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841088
BIST