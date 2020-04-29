***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0GRAN01954 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.04.2020Vade (Gün Sayısı) 64Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN01954Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.470.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.04.2020Kayıt Tarihi 28.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar64 gün vadeli, TR0GRAN01954 ISIN kodlu, 17.470.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (29.04.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841088BIST