***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGRAN42051 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni .Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN42051Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.200.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.04.2020Kayıt Tarihi 29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 19 Şubat 2020 tarihinde talep toplama ile 20 Şubat 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFGRAN42051 ISIN kodlu, 65.200.000 TRY nominal değerli bononun 30.04.2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841856BIST