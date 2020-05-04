***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.05.2020 13:00
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01A68
Satışa Başlanma Tarihi 30.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.07.2020
Kayıt Tarihi 06.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2020
Ek Açıklamalar
64 gün vadeli 150.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (04.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842201
BIST
15:4898.607
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.503,12
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.548
15:487,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0488
En Düşük
6,9956
15:487,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
15:48385,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 385,21
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.962.757
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.735.384
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.555
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|26.886.790
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.513.179
|% 9,98
|
|RAYSG
|6,48
|616.734
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.588.096
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.674.724
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,73
|679.115.781
|% 5,81
|
|TSPOR
|5,82
|553.598.512
|% 9,81
|
|GARAN
|8,12
|431.046.719
|% -2,64
|
|ASELS
|26,46
|283.735.551
|% -2,51
|
|AVOD
|2,75
|281.099.863
|% 4,56
|
|GSRAY
|2,73
|679.115.781
|% 5,81
|
|AVOD
|2,75
|281.099.863
|% 4,56
|
|TSPOR
|5,82
|553.598.512
|% 9,81
|
|ODAS
|1,78
|171.333.521
|% -0,56
|
|AFYON
|2,94
|244.256.940
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7246
|8,7683
|% -0,07
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8693
|1,8787
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.516
|2,50
|
|Tam
|2.539
|2.578
|2,60
|
|Yarım
|1.231
|1.260
|1,30
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,85
|14,88
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|0,01
|
Seans Raporu
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