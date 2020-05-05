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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2020 13:02
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01A84
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.660.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.07.2020
Kayıt Tarihi 08.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.07.2020

Ek Açıklamalar
65 gün vadeli 79.660.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (05.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842581


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 3.927.326 % 10,00  
YONGA 14,30 282.752 % 10,00  
IZTAR 4,73 1.674.060 % 10,00  
CASA 17,74 305.217 % 9,98  
GLRYH 12,58 2.096.872 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7790 8,8230 % 0,47  
Frank 7,2498 7,2935 % -0,22  
Riyal 1,8767 1,8861 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 -3,24  
Altın Gr. 386 386 0,79  
Cumhuriyet 2.471 2.526 0,50  
Tam 2.547 2.588 0,50  
Yarım 1.235 1.265 0,30  
Çeyrek 620 633 0,10  
Gümüş.Ons 14,76 14,79 -0,03  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 29,27 29,27 2,07  
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