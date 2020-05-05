***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2020 13:02
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01A84
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.660.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.07.2020
Kayıt Tarihi 08.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.07.2020
Ek Açıklamalar
65 gün vadeli 79.660.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (05.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842581
BIST
14:5098.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -49,57
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:507,0865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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7,0989
En Düşük
7,0234
14:507,6815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,7132
En Düşük
7,6508
14:50386,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,71
|Açılış
|: 386,30
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.927.326
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.872
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.988.010
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|478.826.505
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,98
|476.396.192
|% 2,57
|
|GSRAY
|2,70
|385.523.880
|% -2,88
|
|PETUN
|22,34
|383.988.010
|% -9,99
|
|AFYON
|2,81
|375.915.448
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,24
|354.850.187
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,70
|385.523.880
|% -2,88
|
|AFYON
|2,81
|375.915.448
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,90
|221.330.753
|% 3,26
|
|TSPOR
|5,98
|476.396.192
|% 2,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7790
|8,8230
|% 0,47
|
|Frank
|7,2498
|7,2935
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8767
|1,8861
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|0,50
|
|Tam
|2.547
|2.588
|0,50
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|0,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
|
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