***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2020 14:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01AC8
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.040.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.07.2020
Kayıt Tarihi 10.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.07.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 12.040.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (12.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844406
BIST
15:0299.162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.370,02
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.178
En Düşük
97.740
15:026,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0774
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:027,5995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0498
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:02382,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,88
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|58.254.359
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.438.833
|% 9,94
|
|ASELS
|27,32
|472.957.298
|% 1,71
|
|GARAN
|7,82
|427.899.783
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,78
|388.134.204
|% -3,08
|
|MGROS
|33,20
|385.432.518
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,19
|227.989.715
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|226.386.668
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,39
|298.380.315
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|73.710.316
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|78.342.921
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6036
|8,6467
|% -1,07
|
|Frank
|7,1633
|7,2064
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8514
|1,8606
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
Seans Raporu
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15:17KATMR
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15:12POLTK
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