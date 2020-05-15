***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.05.2020 18:14
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN72033
Satışa Başlanma Tarihi 14.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 941.200.931
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.07.2020
Kayıt Tarihi 13.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.07.2020
Ek Açıklamalar
60 gün vadeli 941.200.931 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (15.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845499
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,56
|Açılış
|: 382,40
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.243.438
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3545
|8,3964
|% 0,29
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-12,95
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.504
|-14,60
|
|Tam
|2.531
|2.570
|-15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,30
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|2,80
|
Seans Raporu
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