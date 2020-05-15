***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.06.2020Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN62018Satışa Başlanma Tarihi 16.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 713.454.029Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 0,8035 5.732.603,06 Evet2 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 0,75123 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 713.454.029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar93 gün vadeli 713.454.209 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 31 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kupon oranı % 0,7512 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845501BIST