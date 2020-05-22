***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 13:12
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01AF1
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.658.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2020
Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020
Ek Açıklamalar
68 gün vadeli 165.658.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (22.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846480
BIST
13:44102.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 168,23
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.895
En Düşük
102.014
13:446,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
13:447,4250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
13:44379,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,71
|Açılış
|: 379,90
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|125.729.958
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|20.361.415
|% 9,96
|
|CMENT
|39,10
|3.481.164
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.242.889
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|494.673
|% 9,93
|
|YONGA
|17,55
|85.747
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,81
|647.703
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|971.021
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.403.616
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|33.497.611
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,00
|459.392.595
|% 1,14
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|ASELS
|29,48
|276.938.422
|% -0,27
|
|GARAN
|7,55
|244.559.431
|% -0,66
|
|THYAO
|11,15
|234.309.516
|% 0,27
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|AVOD
|3,27
|208.953.637
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,20
|60.934.419
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|122.755.326
|% 0,61
|
|TSKB
|1,04
|38.696.351
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2547
|8,2961
|% -0,26
|
|Frank
|6,9676
|7,0096
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,02
|
|Altın Gr.
|379
|380
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.486
|11,50
|
|Tam
|2.524
|2.551
|11,80
|
|Yarım
|1.232
|1.247
|5,80
|
|Çeyrek
|616
|624
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|34,37
|34,37
|-1,70
|