***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGRAN62034 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 58Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN62034Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 404.259.127Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.06.2020Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 13 Nisan 2020 tarihinde talep toplama ile 14 Nisan 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 58 gün vadeli, TRFGRAN62034 ISIN kodlu, 404.259.127 TRY nominal değerli bononun 11.06.2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850735BIST