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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.06.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN92015
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020
2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
3 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 300.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
96 gün vadeli 300.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (11.06.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850736


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.155
Değişim :  -0,57% |  -623,53
Açılış :  109.374  
Önceki Kapanış :  109.779  
En Yüksek
110.158 En Düşük
108.745
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6048 8,6479 % -0,03  
Frank 7,2559 7,2996 % 1,51  
Riyal 1,8164 1,8256 % 0,96  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 -11,49  
Altın Gr. 381 381 2,63  
Cumhuriyet 2.466 2.492 9,70  
Tam 2.538 2.561 10,10  
Yarım 1.239 1.250 6,80  
Çeyrek 619 626 3,00  
Gümüş.Ons 17,61 17,65 -0,47  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,05  
B. Petrol 38,26 38,26 -3,47  
Seans Raporu
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