***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2020 18:17
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN92023
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 943.900.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.09.2020
Kayıt Tarihi 21.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.09.2020
Ek Açıklamalar
96 gün vadeli 943.900.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (18.06.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851866
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05379,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,37
|Açılış
|: 379,65
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.133,00
|2.255.068
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.364.407
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.354.452
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|GLRYH
|15,52
|58.486.602
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|147.866.780
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.269.488
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.335.006.033
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|986.754.990
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,41
|914.335.252
|% 3,73
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|KRDMD
|3,04
|2.335.006.033
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|572.445.309
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|347.345.922
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.418.268
|% 0,65
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4910
|8,5335
|% -0,89
|
|Frank
|7,1833
|7,2266
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,39
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.485
|-1,60
|
|Tam
|2.535
|2.550
|-1,60
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-0,90
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,49
|
Seans Raporu
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17:58
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