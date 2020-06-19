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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 187
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANA2039
Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.141.297
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.12.2020
Kayıt Tarihi 22.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2020

Ek Açıklamalar
187 gün vadeli 16.141.297 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (19.06.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852114


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 22,48 112.509 % 9,98  
ULAS 3,76 9.489.642 % 9,94  
DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
HALKS 4,37 430.916 % 9,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4443 8,4867 % -0,56  
Frank 7,1695 7,2127 % -0,12  
Riyal 1,8206 1,8297 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 19,13  
Altın Gr. 384 384 3,91  
Cumhuriyet 2.493 2.508 21,80  
Tam 2.558 2.572 20,40  
Yarım 1.246 1.258 10,90  
Çeyrek 625 630 5,40  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 0,27  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,05  
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