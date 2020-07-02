***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGRAN72017 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ISIN düzeltimiYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2020Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN72017Satışa Başlanma Tarihi 06.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 133.849.324Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.07.2020Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 06 Mayıs 2020 tarihinde talep toplama ile 07 Mayıs 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFGRAN72017 ISIN kodlu, 133.849.324 TRY nominal değerli bononun 02.07.2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854208BIST