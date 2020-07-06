***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Sabit Kuponlu Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRANA2021Satışa Başlanma Tarihi 03.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.770.024Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 0,6781 140.841,53 Evet2 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,70073 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 0,70074 04.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 0,67815 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 0,70076 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,6781Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 20.770.024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar183 gün vadeli 20.770.024 TRY nominal değerdeki bonoların ilk kuponu 06.07.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855225BIST