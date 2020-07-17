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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.07.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni .

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN92023
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 943.900.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,7509
2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020
3 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020 943.900.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
96 gün vadeli 943.900.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kupon oranı %0,7509 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860319


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.786
Değişim :  -0,02% |  -21,44
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
119.161 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 8,36 7.899.784 % 10,00  
AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.718 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5833 8,6263 % -0,01  
Frank 7,2802 7,3240 % 0,81  
Riyal 1,8242 1,8333 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 12,57  
Altın Gr. 399 400 3,19  
Cumhuriyet 2.596 2.618 19,10  
Tam 2.674 2.687 19,70  
Yarım 1.298 1.314 9,60  
Çeyrek 651 658 4,80  
Gümüş.Ons 19,33 19,35 0,18  
Gümüş Gr. 4,27 4,27 0,04  
B. Petrol 43,03 43,03 -0,32  
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* Uluslarası döviz piyasası kuru